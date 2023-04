Nach Vorfall im Niersexpress Zivilcourage zeigen – So verhalten Sie sich als Zeuge richtig

Düsseldorf · Sexuelle Belästigung im Zug, Gewalt am Bahnsteig – wie reagiert man in so einer Situation richtig, ohne sich selbst zu gefährden? Die Bundespolizei bietet mit der Kampagne „Hinsehen statt weggehen“ diverse Ratschläge.

12.04.2023, 10:22 Uhr

Im RE10 von Kleve nach Geldern wurde eine junge Frau sexuell belästigt. Foto: Norbert Prümen

Von Elena Eggert