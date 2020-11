Polizei-Statistik zur Fußballszene : 3694 Verfahren, 660 Verletzte, mehr als 13.000 gewaltbereite Fans

Duisburg Im Zusammenhang mit Fußballspielen sind in der Saison 2019/20 in Deutschland weniger Straftaten erfasst und weniger Menschen verletzt worden. Fan-Organisationen loben den Trend, Polizei und Politik warnen trotzdem.

Das Gewaltpotenzial von Störern bei Fußballspielen ist in Deutschland nach Einschätzung der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) trotz rückläufiger Zahlen weiterhin hoch. In der Saison 2019/2020 wurden im Zusammenhang mit Partien in den ersten drei Ligen und im DFB-Pokal 3694 Strafverfahren eingeleitet und 660 Personen verletzt. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht hervor. Zudem wurden wie in der Vorsaison mehr als 13 370 Anhänger der Kategorie B (gewaltbereite Fans) und C (gewaltsuchende Fans) zugerechnet. „Das Gewaltpotenzial der Störerszene bei Fußballspielen ist unverändert hoch“, sagte der Leiter ZIS, Torsten Juds.