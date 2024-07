Zeugnisse vor den Sommerferien So schneiden Schüler in NRW beim Abitur ab

Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen haben im Schuljahr 2022/23 ihr Abitur wie im Vorjahr im Durchschnitt mit der Note 2,4 abgeschlossen. Dabei kamen die Abiturientinnen auf eine Durchschnittsnote von 2,3, die Abiturienten auf 2,5, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Insgesamt beendeten rund 79.000 Schülerinnen und Schüler das vergangene Schuljahr an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen mit dem Abitur.