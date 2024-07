Unser erstes Zeugnis Letzter Schultag in NRW – Tipps bei schlechten Zeugnissen

Lotta kann ihr Zeugnis schon selbst lesen, und es gefällt der Siebenjährigen sehr gut, was dort über sie geschrieben steht. „Da steht nur Gutes über mich“, sagt sie und strahlt vor Freude. „Ich gehe ja auch sehr gerne zur Schule, Lernen macht mir einfach Spaß“, sagt Lotta, die in die erste Klasse der Gutenbergschule in Düsseldorf geht. „Bald komme ich in die zweite Klasse. Aber vorher fahre ich noch in den Urlaub“, sagt sie.