Der Maßnahmenkatalog von Justiz und Polizei : Wie Zeugen vor kriminellen Clans geschützt werden

Auftakt des Prozesses um eine Leverkusener Clan-Villa im Gerichtssaal des Landgerichts. Foto: dpa/Oliver Berg

Immer wieder wird Druck auf unliebsame Zeugen ausgeübt, damit sie ihre Aussagen zurückziehen. Justiz und Polizei wollen das verhindern. Die dazu zur Verfügung stehenden Maßnahmen kennt man sonst nur aus Hollywoodfilmen.

Es ist ein zunehmendes Problem in Verfahren gegen die Organisierte Kriminalität: Zeugen und Opfer, die ihre Aussagen zurückziehen. Erst Ende Oktober brach ein wichtiger Zeuge der Anklage gegen Angehörige eines kriminellen Familienclans in Düsseldorf seine Aussage vor Gericht ab. Auf Prozessbeteiligte habe der Mann verängstigt und eingeschüchtert gewirkt, hieß es. Ein Oberstaatsanwalt aus dem Ruhrgebiet sagt zu solchen Fällen: „In den Verfahren wird dann plötzlich pauschal behauptet, man hätte die Sache untereinander geklärt. Wir haben dann häufig den Verdacht, dass die Rücknahme der Aussage durch eine Drucksituation zustande gekommen ist“, so der Oberstaatsanwalt: „Wir bekommen dann Sätze zu hören wie: ,Ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist schon zu lange her, ich weiß nicht mehr, was da passiert ist.‘“

Das NRW-Justizministerium versucht, dieser Einflussnahme mit einer Reihe von Maßnahmen entgegenzuwirken. Zunächst obliegt es aber den Staatsanwaltschaften und Gerichten in Straf- und Ermittlungsverfahren, Zeugenschutzmaßnahmen nach einer Prüfung anzuordnen und durchzuführen. Dazu gehören die Geheimhaltung des Wohn- und Aufenthaltsortes des Zeugen. Dadurch soll verhindert werden, dass die Gegenseite überhaupt erst die Gelegenheit bekommen kann, Druck auszuüben auf die Person, die aussagen will. Auch eine Gesichtsverhüllung, damit der Zeuge nicht erkannt wird, kann in Ausnahmefällen angeordnet werden.

Ein Problem für Zeugen kann auch die Anklageschrift darstellen, wie es aus Justizkreisen heißt. Denn darin sind unter anderem sensible Daten des Zeugen enthalten – insbesondere Anschriften. Diese Angaben können dann im Fall einer möglichen Bedrohungslage nicht in der Anklageschrift sichtbar aufgeführt werden, um den Zeugen zu schützen. Damit es keinen Blickkontakt oder eine direkte Konfrontation zwischen Zeugen und Angeklagten im Gerichtssaal kommt, kann der Angeklagte für die Dauer der Zeugenaussage aus der Verhandlung entfernt werden; auch die Öffentlichkeit kann deswegen ausgeschlossen werden, weil eine mögliche Bedrohung natürlich auch von Personen im Zuschauerbereich ausgehen kann. „Da kann schon die reine Anwesenheit einer bestimmten Person ausreichen, um einen Zeugen einzuschüchtern“, heißt es aus Justizkreisen. Auch eine audiovisuelle Aufzeichnung der Zeugenaussage kann erfolgen.

„Darüber hinaus kommt, insbesondere im Bereich der Schwerkriminalität, der Organisierten Kriminalität, des illegalen Betäubungsmittel- und Waffenhandels und der Falschgeldkriminalität, auch eine Zusicherung der Vertraulichkeit oder Geheimhaltung gegenüber Informantinnen und Informanten durch die Staatsanwaltschaft in Betracht“, erklärt die Sprecherin des NRW-Justizministeriums, „wenn diese bei Bekanntwerden ihrer Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden erheblich gefährdet wären, unzumutbare Nachteile zu erwarten hätten und die Aufklärung sonst aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre.“

Flankiert werden können die Maßnahmen durch einen sogenannten Zeugenbeistand und einer Nebenklagevertretung. Auch Untersuchungshaft für den Angeklagten kann angeordnet werden bei versuchter Verdunklungsgefahr und strafbaren Handlungen wie Nötigung und Körperverletzung. Durch das Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz, das im Verantwortungsbereich der Polizei liegt, kann Betroffenen vorübergehend eine Tarnidentität gegeben werden. „Der Schutzbereich dieses Gesetzes erstreckt sich auch auf die Familienangehörigen von Zeuginnen und Zeugen“, erklärt die Sprecherin des NRW-Justizministeriums.

Eine wichtige Rolle im Zeugenschutz spielen auch die Gerichtsgebäude, die entsprechend geschützt sind. So erfolgt der Zugang für Besucher ausschließlich über gesicherte Pforten mit Metalldetektoren und der Möglichkeit zu Durchsuchungen von Personen und Gegenständen durch Kräfte des Wachtmeisterdienstes. Daneben werden Hauptverhandlungen gegebenenfalls nach Anordnung des Vorsitzenden durch Kräfte des Wachtmeisterdienstes oder durch die Polizei gesichert. Dies betrifft nicht nur den Sitzungssaal, in dem die Hauptverhandlung stattfindet, sondern kann auch weitere räumliche Bereiche des Gerichtsgebäudes betreffen. „Zudem besteht die Möglichkeit der räumlichen Trennung von Zeugen und anderen Beteiligten und Besuchern im zeitlichen Vorfeld der Vernehmung“, so die Sprecherin.

(csh)