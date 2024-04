Zertrampelte Blumen und gestörte Wildtiere Zerstörung nur für das perfekte Foto

Im Rhein-Kreis Kostenpflichtiger Inhalt Neuss, genauer gesagt in Grevenbroich, hat das in den letzten Tagen aber auch dazu geführt, dass einige der Blumen-Enthusiasten wenig vorsichtig mit den dortigen Tulpen umgegangen sind. Obwohl es für die Parzellen ein eindeutig ausgesprochenes Betretungsverbot gibt, hielten sich nicht alle an diese Regeln und trampelten zahlreiche Tulpen nieder. Als ob dies nicht schon ein zu hoher Preis für das vermeintlich perfekte Foto sei, litten auch zahlreiche Wildtiere unter der Unachtsamkeit. Die Bilanz bisher: zwei tote Rehkitze, vier verwaiste Feldhasen-Babys und ein zertrampeltes Fasanen-Nest. Die Tiere befinden sich in dieser Jahreszeit in der Brut- oder Jungtierzeit, was sie besonders empfindlich macht für menschliche Eingriffe und Störungen.