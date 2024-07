Anteil an Gesamtbevölkerung bei 21,63 Prozent Die Kasse klingelt – Zensus bringt NRW 580 Millionen Euro

Die Ergebnisse der Volkszählung 2022 waren im Juni 2024 veröffentlicht worden. Sie ergaben, dass Deutschland am 15. Mai 2022 rund 82,7 Millionen Einwohner hatte - rund 1,4 Millionen weniger als bis dahin angenommen. Der statistische Rückgang in Nordrhein-Westfalen war dabei unterdurchschnittlich. Im Gegenzug stieg der NRW-Anteil an der Gesamtbevölkerung leicht um 0,13 Prozentpunkte auf 21,63 Prozent (7,9 Millionen Menschen) an. In der Folge erhält NRW jetzt etwas mehr Geld aus dem Finanzausgleich.