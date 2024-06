Zensus 2022 Bevölkerungszahl in NRW steigt leicht an – große Abweichung in Köln

In Nordrhein-Westfalen leben mehr Menschen als noch vor über zehn Jahren. Das geht aus den Ergebnissen des Zensus 2022 hervor, die am Dienstag in Düsseldorf vorgestellt wurden. Laut Mitteilung des NRW-Statistikamtes lebten zum Stichtag 15. Mai 2022 knapp 17,9 Millionen Menschen in NRW. Das sind rund 353 000 mehr Einwohner als noch beim Zensus im Jahr 2011. Damit hat das Bundesland einen Anteil von knapp 22 Prozent an der Gesamtbevölkerung in Deutschland.