Pro und Contra : Späterer Schulbeginn für Schüler?

Am Wochenende werden die Uhren umgestellt (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf Sollte die Sommerzeit dauerhaft eingeführt werden, müssten Kinder eine längere Zeit im Dunkeln zur Schule. Daher schlägt die EU vor, den Unterrichtsbeginn zu verschieben. Unsere Autorinnen liefern sich ein Pro und Contra.

Langschläfer gelten in Deutschland leicht als Faulenzer. Dabei ist mittlerweile medizinisch erwiesen, wie wichtig ausreichender Schlaf ist. Dem Biorhythmus vieler Menschen läuft ein früher Arbeits- oder Schulbeginn zuwider, insbesondere in der Pubertät. Lehrer erleben täglich, dass ihre Schüler in der ersten Unterrichtsstunde kaum aufnahmefähig sind. Sollte nun die Sommerzeit ganzjährig zur Regel werden, würden die Kinder künftig auch im Winter eine Stunde früher aus dem Bett geworfen.