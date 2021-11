ZDF belebt Showspektakel : Zeitreise mit „Wetten, dass..?“

Düsseldorf Einen Abend lang darf Thomas Gottschalk nochmal in Samstagabend-Nostalgie schwelgen. Die einmalige Sonderausgabe soll sich anfühlen wie in den besten Zeiten der Show. Dafür werden auch internationale Stars aufgefahren.

Es knistert wieder, das mediale „Lagerfeuer“: Am Samstag kehrt „Wetten, dass..?“ für eine einmalige Sonderausgabe zurück auf den Bildschirm. Vor sieben Jahren verschwand die Samstagabendhow, die in ihren Hochzeiten bis zu 20 Millionen Zuschauer erreichte und den Fernseher damit eben in das vielbeschworene, generationenverbindende „Lagerfeuer“ verwandelte, in der Mottenkiste des ZDF. Leicht entstaubt soll das natürlich von Thomas Gottschalk präsentierte, ehemalige Unterhaltungsflaggschiff nun wieder Heerscharen zum Einschalten bewegen. Wobei: Angesichts allgemein verbreiteter Retro-Seligkeit haben sich die ZDF-Granden bemüht, so wenig wie möglich an der Patina des TV-Spektakels zu kratzen. Alles soll so sein, wie es einmal war. Schöne alte Fernsehwelt.