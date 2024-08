Rückreisewelle Zehntausende Reiserückkehrer an NRW-Flughäfen zum Ferienende erwartet

Da am Wochenende aber nahezu kein Berufsverkehr unterwegs ist, lägen die Staus aber auch an den verkehrsreicheren Sommerferienwochenenden deutlich unter den Werten von Montag bis Freitag, hieß es. Höchstes Staupotenzial sieht der ADAC auf den Autobahnen in NRW am Samstag zwischen 11.00 und 16.00 Uhr und am Sonntag zwischen 12.00 und 18.00 Uhr.