Angriffe nehmen zu Zahlreiche Wolfsattacken in Ostwestfalen – erneut vier tote Schafe

Nordrhein-Westfalen plant einen Erlass, der den Abschuss von sogenannten Problem-Wölfen erleichtern soll. So sollen genetisch identifizierte Wölfe, die mehrfach - also mindestens zwei Mal - und in einem engen zeitlichen Zusammenhang intakte Schutzzäune von mindestens 90 Zentimetern Höhe überwunden und Tiere gerissen haben, abgeschossen werden dürfen. Der Erlass befindet sich aber noch in der Anhörung. Möglichst vor der Herbst-Umweltministerkonferenz Ende November möchte das Land den Erlass in Kraft setzen.