Zahlen für 2022 Zahl der Abschiebungen über NRW-Flughäfen deutlich gesunken

Insgesamt 1.701 Personen seien 2022 über Flughäfen in NRW abgeschoben worden, teilte das Forum Flughäfen in Nordrhein-Westfalen (FFiNW) am Donnerstag in Düsseldorf mit. Das seien fast 28 Prozent weniger als das Jahr zuvor. Damals wurden 2.361 Menschen per Flugzeug aus NRW ausgeflogen.