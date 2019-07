Positiver Trend : Zahl der Wohnungseinbrüche in NRW sinkt weiter

Düsseldorf Ein erfreulicher Trend setzt sich fort: Immer seltener steigen Einbrecher in Nordrhein-Westfalen in Wohnungen ein. Im ersten Halbjahr 2019 sank die Zahl erneut deutlich.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in Nordrhein-Westfalen weiter deutlich gesunken. Im ersten Halbjahr dieses Jahres registrierte die Polizei noch 14.900 Einbrüche und Einbruchsversuche in Wohnungen. In den ersten sechs Monaten des Vorjahres waren es knapp 17.900 Fälle. Dies entspricht einem Rückgang von rund 17 Prozent, wie aus den vom Landeskriminalamt NRW in Düsseldorf veröffentlichten Monatszahlen hervorgeht.