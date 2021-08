79-Jähriger aus Köln : Zahl der Todesopfer in NRW nach der Flutkatastrophe erhöht sich auf 49

Düsseldorf Der 79 Jahre alte Mann aus Köln war im Juli mit seinem Auto in den Fluten im Rhein-Erft-Kreis verunglückt. Jetzt ist er seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen.

Die Zahl der Todesopfer der Flutkatastrophe hat sich in Nordrhein-Westfalen auf 49 erhöht. Ein 79-jähriger Kölner, der lange im Krankenhaus gelegen hatte, ist am vergangenen Donnerstag seinen Verletzungen erlegen. Er sei das 49. Todesopfer, sagte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums am Montag in Düsseldorf auf dpa-Anfrage.