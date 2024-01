Mehr Männer als Frauen Zahl der Suizide in NRW um rund acht Prozent gestiegen

Die Zahl der Suizide ist in Nordrhein-Westfalen wieder etwas angestiegen. Im Jahr 2022 vermerkten Ärzte in knapp 1450 Fällen einen Suizid als Todesursache - das waren 8,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Dabei nahmen sich Männer dreimal so häufig selbst das Leben wie Frauen. Außerdem zeigt die Statistik, dass vor allem ältere Menschen Suizid begehen. Den mit Abstand höchsten Anteil an Selbsttötungen gab es bei Männern über 85 Jahren.