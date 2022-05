Fast jeder Neunte : Zahl der Schwerbehinderten in NRW in den letzten Jahren gestiegen

Zahl der Schwerbehinderten in NRW in den letzten Jahren gestiegen

Düsseldorf Insgesamt leben knapp elf Prozent der NRW-Bevölkerung mit einer Schwerbehinderung, das ist fast jeder Neunte. Ursache dafür ist meistens eine Krankheit.

Die Zahl der Menschen mit Schwerbehinderung ist im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen leicht gestiegen. Ende 2021 lebten rund 1,92 Millionen Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung in NRW, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag in Düsseldorf erklärte. Das seien rund 9.000 Menschen (0,5 Prozent) mehr als Ende 2019. Insgesamt lebten damit knapp elf Prozent der NRW-Bevölkerung mit einer Schwerbehinderung, also fast jeder Neunte.