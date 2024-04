Mehr Ladendiebstähle in NRW Handel fordert spürbare Konsequenzen

Es ist ein Anstieg um fast 25 Prozent, also knapp ein Viertel des Gesamtvolumens. So viel mehr Ladendiebstähle gab es 2023 in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die das Innenministerium kürzlich veröffentlichte. 105.300 Ladendiebstähle wurden registriert, laut Innenministerium sei bei den Händler dadurch ein Schaden von mindestens 13 Millionen Euro entstanden. Diese Zahl reiht sich ein in eine ganze Gruppe von Eigentumsdelikten, von denen es 2023 mehr gab: Auch bei Taschendiebstählen und Wohnungseinbrüchen ist die Zahl gestiegen.