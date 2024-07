Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen Zahl der Kleinen Waffenscheine in NRW steigt weiter

Diese Zahl steigt seit Jahren kontinuierlich. Vor zehn Jahren etwa, Ende 2013, waren es noch 61.828 Menschen, die in Nordrhein-Westfalen diesen Kleinen Waffenschein besaßen. Über die Jahre stieg deren Zahl immer weiter, im Jahr 2016 legten sich besonders viele Menschen den Schein zu. So lag die Zahl Ende 2015 bei 70.757 Personen, ein Jahr später war sie schon auf 121.690 gestiegen. Das entspricht einer Zunahme von fast 72 Prozent, fast 60.000 Menschen beantragten in diesem Jahr den Kleinen Waffenschein. Im Vergleich: In anderen Jahren bewegte sich die Zunahme meist bei 10.000 bis 20.000 neuen Scheinen.