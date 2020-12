Prognose von Medizinern : Zahl der Intensivpatienten scheint sich zu stabilisieren

Düsseldorf Mit dem Medikament Dexamethason konnte die Sterblichkeit von Covid-19-Patienten gesenkt werden. Trotz leichter Entspannung in den Kliniken appellieren Ärzte, sich weiter streng an die Hygieneregeln zu halten.

Mit Blick auf die kommenden Wochen ist Karagiannidis vorsichtig optimistisch. Zum einen zeige der Vergleich mit anderen Ländern, dass Deutschland über hohe medizinische Ressourcen verfüge, was das Sterberisiko verringere. So seien hierzulande auf Normalstationen insgesamt 16 Prozent der Patienten gestorben, in England aber etwa 30 Prozent. Zum anderen zeichne sich ab, dass man, was die Zahl der Intensivpatienten angehe, in eine Stabilisierungsphase eintrete. „Vorausgesetzt, dass wir uns an Weihnachten nicht so viele Neuinfektionen einhandeln“, sagte Karagiannidis. Das Thanksgiving-Fest in Kanada zum Beispiel habe sich als Ansteckungstreiber erwiesen. Jeder Einzelne könne also mit seinem Verhalten dazu beitragen, dass die Situation nicht weiter eskaliere.