Anstieg der Inklusion : Mehr Förderschüler gehen in NRW zu Regelschulen

Mehr Förderschüler gehen in NRW zu Regelschulen

Eine Schülerin sitzt in ihrem Rollstuhl im Klassenraum einer Integrierten Gesamtschule. Foto: dpa/Holger Hollemann

Düsseldorf Immer mehr Schüler mit Behinderungen gehen in NRW gemeinsam mit nicht behinderten Schülern zum Unterricht, wie das Landesamt für Statistik nun mitteilte.

In Nordrhein-Westfalen besuchen immer mehr Kinder mit Behinderungen eine Regelschule. Im zu Ende gehenden Schuljahr 2019/20 wurden insgesamt 137.500 Mädchen und Jungen mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet, wie das statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mitteilte. Das sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei gingen 60.500 Förderschüler gemeinsam mit nicht behinderten Kindern zum Unterricht, 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr.