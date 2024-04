Neue Auswertung Zahl der Auszubildenden in NRW war 2023 stabil

Die Zahl der Auszubildenden ist in Nordrhein-Westfalen 2023 nahezu stabil auf dem Vorjahresniveau geblieben. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag nach vorläufigen Ergebnissen berichtete, ging die Zahl der Azubis zum Ende des Jahres 2023 um 0,2 Prozent zurück. Zuvor habe es drei Jahre in Folge Rückgänge von 3,0 Prozent (2022), von 2,2 Prozent (2021) und 3,4 Prozent (2020) gegeben.