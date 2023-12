Unterstützung der Lehrkräfte Zahl der Alltagshelfer an NRW-Schulen steigt auf mehr als 1.000

Seit dem Frühjahr wurden in den Schulen insgesamt rund 1.160 Alltagshelfer eingestellt, die die Lehrkräfte in ihrer Arbeit unterstützen und entlasten, wie das NRW-Schulministerium am Freitag in Düsseldorf mit Verweis auf eine aktuelle Erhebung mitteilte. Mitte Oktober hatte die Zahl der Alltagshelfer noch bei knapp 700 gelegen.