Im Zehn-Jahres-Vergleich Zahl der Ärzte in NRW stark gestiegen – bei Teilzeit noch große Unterschiede

Insgesamt waren im vergangenen Jahr 292.588 Menschen in den NRW-Krankenhäusern beschäftigt. Das ist im Zehn-Jahres-Vergleich ein Zuwachs von 18,3 Prozent. Mit 136.268 arbeitet aktuell knapp die Hälfte in Teilzeit. Seit 2012 stieg die Zahl der Ärztinnen und Ärzte um 27,6 Prozent auf 47.023. In der Pflege, im medizinischen Dienst und in anderen Funktionen gab es ein Plus von 16,7 Prozent auf 245.565.