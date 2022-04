Ernstes Szenario : NRW wappnet sich gegen Cyberattacken auf Landtagswahl

Düsseldorf Die Landtagswahl in NRW könnte zum Ziel von kriminellen Hackern werden. Die Zentralstelle Cybercrime bereitet sich auf den Ernstfall vor. Welche Ziele attackiert werden könnten und warum die Landtagsabgeordneten geschult worden sind von den Ermittlern.

Aus Sicht der Sicherheitsbehörde stellt die Landtagswahl am 15. Mai in NRW ein interessantes Ziel für kriminelle Hacker dar. „Aus kriminalistischer Bewertung halten wir Cyberattacken auf die Landtagswahl für kein undenkbares Szenario. Das liegt daran, dass NRW zu den größten Ökonomien in Europa zählt“, so Hartmann. Darum dürfe man die Bedeutung der NRW-Landtagswahl nicht unterschätzen. „Wir nehmen das Szenario eines Cyberangriffs im Kontext der Wahl ernst“, betonte er. Der Krieg in der Ukraine verschärfe die Gefahrenlage noch einmal. Gleichwohl betonte Hartmann, dass seine Behörde derzeit keine Datenlage dafür habe, dass es gezielte Cyberattacken auf die Landtagswahl geben wird. „Das ist allerdings das, was wir als sogenanntes Hellfeld tatsächlich sehen. Daraus können wir nicht ableiten, es werde keine Angriffe geben“, so Hartmann.