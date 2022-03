Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime : Koffer voller Kindesmissbrauchsfälle

In der Zentralstelle Cybercrime geht es um Kampf gegen Internetkriminalität. Foto: dpa/Fabian Sommer

Köln Im Kampf gegen Kindesmissbrauch setzt die NRW-Justiz künftig auf künstliche Intelligenz. Die Britische Regierung interessiert sich sehr für die neue Fahndungsmethode der NRW-Ermittler. Ein Besuch in der Zentralstelle Cybercrime.

Der Justizbeamte hat sichtlich Mühe, die beiden schwarzen Metallkoffer, die mit Schlössern verriegelt sind, zu tragen. Nachdem er sie in die zweite Etage des Gebäudes geschafft hat, stellt er sie im sogenannten Videokonferenzraum der Taskforce Kindesmissbrauch ab, wo mehrere Fahnder an einem Tisch sitzen. Gefüllt sind die Koffer randvoll mit Hunderten neuen rosafarbenen Fallakten zu Kindesmissbräuchen. „Sie kommen vom Bundeskriminalamt. Und wir bekommen wöchentlich solche vollen Koffer“, sagt Markus Hartmann, Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, kurz Zac.

Hasskommentare in sozialen Medien, Volksverhetzung, Cyberangriffe auf Unternehmen und Kinderpornografie: Die Fahnder dieser Eliteeinheit der nordrhein-westfälischen Justiz kämpfen gegen die immer weiterwachsende Kriminalität im Internet. Unsere Redaktion hat den Zac-Fahndern exklusiv mit NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) bei ihrer Tätigkeit über die Schulter schauen dürfen und ist dabei gewesen, wie sich der Kanzleramtsminister aus Großbritannien, Michael Ellis, während eines Staatsbesuches vor Ort bei der Zac über eine weltweit beispiellose Fahndungsmethode im Bereich des Kindesmissbrauchs informiert hat.

Damit ist „Aira“ gemeint, eine auf künstlicher Intelligenz basierende Cloud-Lösung zur automatisierten Erkennung und Kategorisierung von Kinder- und Jugendpornografie, die sich in der Testphase nach Angaben der NRW-Justiz bei der Beweissicherung bewährt hat und demnach in 92 Prozent aller Fälle Bilder korrekt kategorisieren konnte. „Eine zukunftsfähige Justiz ist ohne den Einsatz künstlicher Intelligenz kaum denkbar“, sagt Biesenbach. „Mit Aira haben wir eine künstliche Intelligenz trainiert, die jetzt nach erfolgter Ausschreibung in den Produktivbetrieb eintreten wird“, so der Minister.

Wie wichtig die Arbeit der Zac-Fahnder ist, zeigt ein Blick auf die aktuelle Kriminalitätsstatistik: So hat es im Bereich Cybercrime im vergangenen Jahr nochmals einen starken Anstieg an Fällen gegeben. Demnach ist die Computerkriminalität um 24 Prozent auf rund 30.115 Fälle gestiegen. Und auch in den Bereichen Kinderpornographie (plus 137,2 Prozent) und sexueller Missbrauch von Kindern (plus 23,2 Prozent) gab es wieder einen Anstieg. Um den Pädokriminellen auf die Spur zu kommen, setzt die Zac verdeckte Ermittler ein, die versuchen, in die abgeschlossenen Chats im Darknet einzudringen. „Es wird aber immer schwerer, in diese geschlossenen Räume reinzukommen. Die Täter akzeptieren als Eintrittskarte häufig nur noch Videos von entsprechenden Fällen, vorher reichten Fotos. Und diese konnte man einfacher fälschen“, heißt es aus Ermittlerkreisen.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU), Michael Ellis, Britischer Kanzleramtsminister, und Zac-Leiter Markus Hartmann. Foto: Christian Schwerdtfeger

Das Gebäude, in dem die Zac untergebracht ist, macht von außen nicht viel her; ein altes unscheinbareres Verlagshaus auf vier Etagen an einer stark befahrenen Straße in Köln. Auf vier Etagen arbeiten die Staatsanwälte dort gegen das Verbrechen im Netz. Die Zac ist erst vor wenigen Wochen in das alte Verlagshaus gezogen, was man an der einen und anderen Stelle noch sieht; so funktionieren etwa die Festnetzanschlüsse noch nicht. Um den Tisch im Videokonferenzraum in der zweiten Etage sitzen am Dienstagvormittag die Fahnder der Taskforce Kindesmissbrauch; vor ihnen auf dem Tisch liegen die Akten der Fälle, denen sie gerade nachgehen. Sie wissen: Hinter jedem Fall kann sich ein noch ein aktiver Missbrauch verbergen. Über Einzeleinheiten dürfen sie nicht sprechen. Die Gefahr, dass die Täter dadurch etwas erfahren könnten, ist zu groß.

Die Zac hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer internationalen Größe im Kampf gegen Cyberkriminalität entwickelt; in den vergangenen fünf Jahren ist die Justizbehörde von weniger als fünf Staatsanwälten auf mehr als 40 Staatsanwälte vergrößert worden – Tendenz steigend.