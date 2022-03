Russisches Symbol für den Angriffskrieg : Z-Zeichen: NRW prüft strafrechtliche Konsequenzen

Düsseldorf NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) geht gegen die Verwendung des Symbols für den russischen Angriffskrieg vor. Er werde alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen, kündigte er an.

Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen prüft strafrechtliche Konsequenzen für das Verwenden des „Z“-Symbols in der Öffentlickeit „Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine verursacht unsägliches Leid. Mir fehlt jedes Verständnis dafür, wie man sich mit diesen Verbrechern gemein machen oder sie gutheißen kann“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) unserer Redaktion. „Deshalb prüfen wir in NRW alle Möglichkeiten, strafrechtlich gegen die Verwendung des Z-Symbols der russischen Armee vorzugehen“, sagte Reul.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist auf Panzern und Uniformen der Russen häufig ein weißes „Z“ zu sehen. Das Zeichen ist zum Symbol für die Unterstützung Russlands geworden; es wird auch außerhalb des Kriegsgebietes auf Gebäuden, an Autos oder an der Kleidung gezeigt, um damit Zustimmung zum Angriff Russlands auszudrücken.

In Niedersachsen hatte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag bereits strafrechtliche Konsequenzen für das Verwenden des „Z“-Symbols in der Öffentlichkeit angekündigt. Auch Bayern hatte auf die Strafbarkeit verwiesen.

In der CDU und bei der SPD in NRW waren bereits Forderungen nach einem umgehenden Verbot des „Z“-Symbols laut geworden. Der stellvertretende nordrhein-westfälische CDU-Landtagsfraktionschef Daniel Sieveke hatte gegenüber der dpa gesagt, dass der Buchstabe eine Kampfansage an die freiheitliche Demokratie sei. „Es ist ein Zeichen der Unterdrückung und Unterstützung von Putins inhumaner und brutaler Eroberungspolitik“, so Sieveke Das „Z“-Symbol sei vergleichbar mit anderen verfassungsfeindlichen Symbolen und sollte daher umgehend in der Öffentlichkeit verboten werden.