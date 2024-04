WWE mit Smackdown Vor Mega-Event in Berlin – Wrestling-Stars kommen nach Oberhausen

Smackdown als auch Raw sind jeweils eigene Showformate. Smackdown wurde bereits 1999 ins Leben gerufen und im Fernsehen ausgestrahlt. In der Show treten Wrestler in spektakulären Kämpfen gegeneinander an und kämpfen um Titel und Ruhm. Während Smackdown in den USA immer freitags ausgestrahlt wird, läuft Raw am Montag. Beide Formate gelten als Flaggschiff der WWE.