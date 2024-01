Erfindergeist Diese neun Dinge haben Rheinländer erfunden

Viele Produkte und Firmen sind bis heute erfolgreich, doch manche Ideen kamen nie über das Patent hinaus. So griff das Luftschiff von Albert Paul Veeh 1908 die erst frisch perfektionierte Technologie der Mannesmann-Brüder auf und baute nahtlose Rohre in sein neues Luftschiff. Doch während die Firma Mannesmann sich zum Weltkonzern entwickelte, meldet sein Unternehmen „Deutsche Luftschiffwerft GmbH“ bereits 1912 Konkurs an.