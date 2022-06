Prozessauftakt in Wuppertal : Säureanschlag auf Topmanager – mutmaßlicher Attentäter vor Gericht

Prozessauftakt in Wuppertal

Vier Jahre nach dem Säureanschlag auf Top-Manager Bernhard Günther in Haan beginnt der prozess am Wuppertaler Landgericht (Archivbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Wuppertal Vor mehr als vier Jahren verätzten zwei Unbekannte in Haan bei Düsseldorf den Topmanager Bernhard Günther mit hochkonzentrierter Schwefelsäure. Nun beginnt der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Attentäter.

Manager Bernhard Günther war joggen, danach hatte er noch frische Brötchen geholt, als es passierte: Ungefähr 200 Meter vor seiner Haustür lauerten zwei Unbekannte dem damals 51-Jährigen in einer Grünanlage auf und schütteten ihm hochkonzentrierte Schwefelsäure über den Kopf.

Günther, damals Finanzvorstand der RWE-Tochter Innogy, wurde am Sonntagmorgen des 4. März 2018 mit schweren Verätzungen in eine Spezialklinik gebracht, schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Er hatte sich noch nach Hause schleppen und einen Teil der Säure mit Wasser vom Körper spülen können.