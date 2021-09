„So ein Verhalten ist richtig asozial“ : Erbitterter Revierkampf der Eisverkäufer in Wuppertal

Ein Verkäufer setzt Eiskugeln in Hörnchen. (Symbolbild) Foto: AP

Wuppertal Ein Insider ist sich sicher, dass ein Revierkampf unter Eisverkäufern am Samstag zur wüsten Schlägerei vor dem Wuppertaler Zoo geführt hat. Fünf Männer waren schwer verletzt worden. Er erklärt, mit welchen Methoden unliebsame Konkurrenten verdrängt werden sollen.

Gisela Meier (Name geändert) wohnt direkt gegenüber des Wuppertaler Zoos in der ersten Etage einer historischen Stadtvilla; von ihrem Balkon aus kann sie direkt auf den Haupteingang und den Vorplatz schauen; es sind kaum 20 Meter Luftlinie. Am Samstagnachmittag ist sie im Wohnzimmer, als sie draußen plötzlich laute Geräusche wahrnimmt und raus auf ihren Balkon geht, um nachzusehen. „Da sehe ich vorm Eingang des Zoos, dass sich ein Eiswagen direkt vor einen anderen Eiswagen gestellt hat, der dort schon gestanden hat und es zu Wortgefechten kommt. Das hatte ich so noch nie gesehen“, sagt sie. „Die beiden Eiswagenverkäufer haben dann, so glaube ich es jedenfalls, Verstärkung geholt. Denn plötzlich stand mindestens noch ein dritter Eiswagen dort. Und dann haben sie aufeinander eingeschlagen“, sagt sie.

Vor den Augen entsetzter Zoobesucher einschließlich zahlreicher Kinder hatten sich Eisverkäufer in Wuppertal am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr eine heftige Schlägerei geliefert, bei der fünf Männer verletzt wurden. Unmittelbar am Eingang des Zoos seien die Kontrahenten im Eisgeschäft „etwas unschön“ mit Eisenstangen und Ketten übereinander hergefallen, sagte ein Polizeisprecher. Möglicherweise sei es dabei um den besten Stellplatz für den Eiswagen gegangen, doch sicher sei das noch nicht, hieß es. Die 22, 27, 53, 54 und 58 Jahre alten Beteiligten seien für eine Vernehmung zu schwer verletzt gewesen. Sie hätten alle im Krankenhaus behandelt werden müssen. Ein sechster Beteiligter sei flüchtig.

Für Marco* aus Wuppertal steht eindeutig fest, dass es sich bei der Schlägerei um einen Revierkampf gehandelt haben muss. Er besitzt selbst mehrere Eiswagen und kennt sich in der Branche bestens aus, in der er seit Jahrzehnten tätig ist. „Der Markt in Wuppertal ist besonders hart umkämpft; es gibt nur wenige attraktive Plätze für Eiswagen, dafür aber viele Eiswagenverkäufer“, erklärt er. Demnach gibt es mindestens fünf größere „Spieler auf dem Markt“ in Wuppertal, die jeweils zwischen drei und mindestens fünf Eiswagen hätten. Eigentlich seien die Reviere klar abgesteckt. „Aber es kommt immer mal wieder zu Streitigkeiten, wenn einer versucht, im Revier eines anderen Eis zu verkaufen“, sagt er. Den Eisverkäufer am Zoo kennt er seit vielen Jahren; das sei ein alteingesessener Ehrenmann, der dort schon seit vielen Jahren mit seinem Wagen stehen würde.

Das berichten auch Anwohner übereinstimmend. „Wir kennen den Besitzer gut und holen uns bei ihm auch mal ein Eis. Seit einigen Wochen sehen wir aber, dass auch ein anderer Eiswagen dort manchmal steht. Und der hat sich am Samstag auch davorgestellt“, sagen zwei Anwohner. Ähnliche Beobachtungen hat auch die Kassiererin des Zoos gemacht. „Seit etwa drei bis vier Wochen sehe ich hier Eiswagen, die vorher nie da waren“, sagt sie.

„Da versucht jemand, den alteingesessenen Verkäufer zu verdrängen. Das geht gar nicht. Es ist Gesetz in der Eiswagen-Szene, dass man das nicht macht. Aber leider ist das immer wieder zu beobachten“, sagt Marco. „Häufig sind es die Jüngeren, die die Abkommen der älteren Generationen nicht mehr respektieren und sich einfach hinstellen, wo schon andere stehen“, erklärt der Insider. Demnach funktioniert die Verdrängung oder der entsprechende Versuch immer nach demselben Muster: 1. Der neue Eiswagen stellt sich auch bei Regen und schlechtem Wetter an die Stelle des Platzhirsches, der wiederum nur bei gutem Wetter kommt. 2. Sie bieten die Kugel Eis günstiger an oder verschenken das Eis sogar an Kleinkinder. 3. Gegen Ende der Saison, also meist zum Herbst hin, zeigt der neue Eiswagen ständig Präsenz an dem jeweiligen Ort. „Das macht er deshalb, weil er dann zu Beginn der neuen Saison behaupten kann, dass er dort zuletzt immer gestanden hat“, erklärt Marco. Er betont aber, dass so eine Schlägerei wie am Samstag eine Ausnahme sei. „Normalerweise bleibt es bei verbalen Auseinandersetzungen und kleineren Scharmützeln.“

Eine Kassiererin des Zoos, die am Samstag Dienst hatte, sagt, dass sie so etwas noch nie erlebt hätte. „Da saß plötzlich ein Mann, der war vollkommen mit Blut überströmt. Es sah so aus, als würde er aus seinen Augen bluten. Das war heftig“, sagt sie. Sie sei dann sofort raus aus ihrem Kassenhäuschen. „Ich wollte die Polizei und einen Notarzt rufen, aber das hatte schon jemand gemacht“, sagt sie. „Es waren viele kleine Kinder da, die das mitansehen mussten. So ein Verhalten ist richtig asozial“, meint sie. Ein Anwohner, der ebenfalls direkt am Zoo wohnt, sagt, dass die Polizei mit extrem vielen Einsatzkräften vor Ort gewesen sei. „Die ganze Straße war abgesperrt. Mindestens zehn Mannschaftswagen standen dort. Und sie waren schnell da“, berichtet er. Er vermutet, dass es auch Kräfte der Einsatzhundertschaft gewesen sein müssen. „Der Wuppertaler SV spielte zeitgleich. Und das Stadion liegt ja direkt am Zoo. Und da ist dann immer viel Polizei“, sagt er.

Die Polizei konnte auf Anfrage keine Angaben zu den Revierkämpfen in der Eiswagen-Szene machen. „Diese Scharmützel werden ja bei uns nicht angezeigt. Darum können wir dazu nichts sagen“, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Polizei. Auch zum Ermittlungsstand gebe es noch nichts Neues.

*Name von der Redaktion geändert

