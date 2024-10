Mutmaßlicher Islamist verhaftet Wuppertaler Teenager soll Anschläge auf Juden geplant haben

Den Hinweis auf den Wuppertaler Jugendlichen hatten die deutschen Sicherheitsbehörden laut „Spiegel“ bereits Ende August bekommen. Im sozialen Netzwerk TikTok soll der 15-Jährige Videos gepostet haben, in denen Flaggen der Terrormiliz „Islamischer Staat“ zu sehen sind. Das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum von Bund und Ländern beschäftigte sich mit seinem Fall. Die Beamtinnen und Beamten befürchteten, dass er einen Anschlag begehen könnte. Bis zum Ende der Gedenkfeier am 1. September zum Messerattentat in Solingen nahm die Polizei den Jugendlichen vorsorglich in Gewahrsam, musste ihn später aber wieder freilassen. Erst als die Ermittler auf seinem Handy die Chats mit dem mutmaßlichen Hintermann fanden, ordnete das Amtsgericht Wuppertal am 20. September Untersuchungshaft an.