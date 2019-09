Vorfall in Wuppertal : Fahrgast schlägt aus Ungeduld Scheibe von Schwebebahn ein

Wuppertal Die Polizei fahndet nach einem jungen Mann, der in der Wuppertaler Schwebebahn ohne Not eine Scheibe eingeschlagen hat und hinaus geklettert ist. Offenbar wollte er nicht warten.

Die Schwebebahn stand wegen eines technischen Defekts am Donnerstag gegen 13.30 Uhr an der Werther Brücke in Wuppertal bei bereits geschlossenen Türen noch in der Bahnstation, wie ein Sprecher der Wuppertaler Polizei am Freitag sagt. „Der Fahrer hatte per Durchsage darauf hingewiesen“, sagte er.