Prozessauftakt : Wuppertaler Café-Betreiber räumt tödliche Schüsse auf Landsmann ein

Wuppertal Auf einer stark befahrenen Straße in Wuppertal fallen Schüsse. Ein von mehreren Kugeln tödlich getroffener Mann liegt auf der Fahrbahn. Nun hat ein 33-Jähriger gestanden, der Schütze gewesen zu sein.

Ein Wuppertaler Café-Betreiber hat gestanden, aus seinem Auto heraus einen ehemaligen Freund erschossen zu haben. Beide seien sich zufällig in ihren Autos begegnet, sagte der 33-jährige am Dienstag beim Prozessauftakt am Wuppertaler Landgericht aus. Der Café-Betreiber ist wegen Totschlags angeklagt.