Klavierspieler am Hauptbahnhof : Ein Wuppertaler wird zum Facebook-Hit

Wuppertal Tran Nhat Khang Le wollte sich am Hauptbahnhof nur die Zeit vertreiben. Auf Facebook wurde sein Klavierspiel zum Hit. Der Traum des 22-Jährigen ist die große Bühne.

Musik begleitet Tran Nhat Khang Le Tag ein, Tag aus – sogar auf seiner Mailbox-Ansprache hört man den Wuppertaler singend am Klavier. Der Traum, mit der Musik etwas zu erreichen, könnte für den 22-Jährigen jetzt wahr geworden sein: Wie die „WZ“ zuerst berichtete, wartete Le am 3. Januar am Wuppertaler Hauptbahnhof auf seinen Zug. In der Eingangshalle steht ein Klavier, zugänglich für jedermann, der darauf spielen mag. „Als Musiker habe ich nicht lang gezögert“, sagt der 22-Jährige. „Ich wollte mir nur die Zeit vertreiben.“ Er spielt „Comptine d’un autre été“ von Yann Tiersen, bekannt aus dem Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“. Eine Passantin ist von den sanften Klängen begeistert, und fragt ihn, ob sie ihn filmen darf. Womit Le nicht gerechnet hat: Das Video landet auf Facebook, bekommt innerhalb weniger Stunden schon Tausende Klicks. In nur wenigen Tagen sollten es 75.000 Aufrufe sein. „Mit so einer Resonanz habe ich niemals gerechnet“, sagt Le und kann es immer noch nicht fassen. Ihn erreichen begeisterte Kommentare, dann Anfragen für Veranstaltungen wie Hochzeiten. Mittlerweile ist sogar ein professionelles Musikvideo in Planung.