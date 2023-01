Bewaffneter Überfall Kiosküberfall in Wuppertal - zwei Männer verletzt

Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk in Wuppertal sind zwei Männer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe ein 23 Jahre alter Mann am Sonntagabend den 34 Jahre alten Betreiber des Kiosks mit einem Messer bedroht und ihn aufgefordert, ihm Geld zu geben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Darauf folgte demnach eine Auseinandersetzung, bei der der Betreiber den 23-Jährigen bis zur Ankunft der Polizei auf dem Boden fixieren konnte. Beide Männer wurden bei dem Kampf leicht verletzt. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.