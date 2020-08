Frau leicht verletzt : Zeugen halten Verdächtigen nach versuchter Vergewaltigung fest

Wuppertal In Wuppertal soll ein Mann in der Nacht zum Sonntag versucht haben, eine Frau zu vergewaltigen. Zwei Zeugen verfolgten den Mann und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Er wurde festgenommen.

Nach einer mutmaßlichen versuchten Vergewaltigung haben zwei Zeugen den Tatverdächtigen festgehalten. Der polizeibekannte Mann (20) soll in der Nacht zum Sonntag in Wuppertal versucht haben, eine 28-Jährige zu vergewaltigen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag berichteten.