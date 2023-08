Allesfresser kommt nach Wuppertal Waschbären hausen in Schwebebahnhof

Wuppertal · Die wehrhaften Kleinbären dringen immer weiter in den Westen von NRW vor. Bei der Stadt Wuppertal melden sich vermehrt Bürger, die ein Waschbärproblem haben. Auch an der Wupper und in den Schwebebahnhöfen sind die Tiere aktiv, wie Videos zeigen. Sie zu bejagen, ist schwierig.

28.08.2023, 16:21 Uhr

Waschbären haben mittlerweile ganz NRW für sich als Lebensraum erobert. Foto: dpa/Britta Pedersen

Von Jörg Isringhaus

Seelenruhig spaziert ein Waschbär über den Wuppertaler Schwebebahnhof Werther Brücke, als warte er auf die nächste Bahn, lässt sich auch von den Menschen dort nicht stören. Zu sehen ist die Szene in einem kurzen Video, das aktuell auf der Internetplattform Tiktok kursiert. Dort belegen zudem ältere Filmchen, dass sich die Waschbären längst auch auf anderen Schwebebahnhöfen heimisch fühlen. Und nicht nur dort. Betroffen sei das gesamte Stadtgebiet, sagt Stadtsprecher Thomas Eiting. „Derzeit wenden sich viele Bürger mit einem Waschbärproblem an die Untere Jagdbehörde“, sagt Eiting. In anderen NRW-Städten sieht es ähnlich aus.