Mehrere schwer verletzte Schüler Was über den Messerangriff an der Wuppertaler Schule bekannt ist

Das Gebäude wurde geräumt und durchsucht. Um kurz nach 12 Uhr teilten die Beamten mit, dass die Schülerinnen und Schüler in Sicherheit seien. Die Evakuierung sei geordnet abgelaufen. Die Schüler seien in den Räumen der nahe gelegenen Stadtsparkasse untergebracht worden. Gegen Mittag konnten die ersten Kinder wieder in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. Ein Polizeisprecher vor Ort sagte, man sei bei der Evakuierung klassenweise vorgegangen. In entsprechenden Gruppen wurden die Schüler vor die Sparkasse geführt, wo ihre Eltern sie erleichtert in Empfang nahmen. Wie Schüler die Tat erlebten, lesen Sie hier.