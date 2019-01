Er scheiterte an Schiebetür - und wurde beim nächsten Einbruch gefasst : Video zeigt erfolglosen Einbrecher in Wuppertal

Wuppertal Eine Frau filmt an Weihnachten in Wuppertal einen Einbrecher, der an der Schiebetür eines Supermarktes scheitert. Eine Woche später bricht der Mann in den nächsten Laden ein - und wird geschnappt.

Ein 24 Jahre alter Mann aus Wuppertal hat die Feiertage dazu genutzt, in Supermärkte einzubrechen. Beim zweiten Einbruch wurde er erwischt. Der Mann ließ in der Nacht zum Ersten Weihnachtsfeiertag nichts unversucht, um die Schiebetür eines Supermarkts in der Hochstraße einzutreten. Eine Anwohnerin filmte die Aktion.

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Einbrecher immer wieder mit Anlauf gegen das Glas springt. Doch die Tür splittert nur. Vorausgegangen war, dass er durch einen Spalt in den Laden gelangt war und Zigaretten in einen Müllsack gepackt hatte - den bekam er aber nicht durch den schmalen Spalt der Schiebetür.

Während die Alarmanlage schon schrillte, versuchte der Einbrecher alles - und haute schließlich ohne seine Beute ab.

Am späten Silvesterabend brach er erneut in einen Supermarkt ein, in der Straße Steinbeck. Diesmal fasste die Polizei ihn - und stellte bald fest, dass er der Einbrecher aus dem Video ist. Seine Beute hatte er diesmal noch bei sich: Mehrere Softdrink-Flaschen. „Er ist wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeibekannt“, sagte eine Sprecherin der Wuppertaler Polizei. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

(hsr)