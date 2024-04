„Immer mehr Menschen, die ärztlichen Rat suchen“ Wuppertal will Lachgas-Verkauf einschränken – Abgabe an Erwachsene

Zumindest für Jugendliche unter 18 Jahren könnte es in Wuppertal demnächst schwieriger werden, an Lachgas zu kommen. Die Stadt versucht derzeit, mit einem Appell an die Betreiber von Supermärkten und Kiosken, die das Gas verkaufen, für die Risiken beim Konsum zu sensibilisieren und den Verkauf an Minderjährige zu stoppen. Hintergrund ist wie in vielen anderen NRW-Städten eine deutliche Zunahme von entsprechenden Fällen. „Wir stellen auch in Wuppertal einen wachsenden Konsum fest, und unsere Drogenberatung wird zum Thema immer öfter angefragt“, sagt Sozialdezernent Stefan Kühn, „deshalb ist die Unterstützung durch die Verkaufsstellen so wichtig.“