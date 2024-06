Strafanzeige gestellt Ermittlungen gegen Ärzte aus Wuppertal wegen Verdachts der Tötung von Patienten

Wegen Verdachts der Patiententötung sind Ermittlungen gegen zwei Ärzte aus Wuppertal aufgenommen worden. Den beiden Medizinern wird in einer Strafanzeige vorgeworfen, Palliativpatienten nicht ordnungsgemäß behandelt zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Wuppertal am Montag (3. Juni 2024) mitteilten. In einigen Fällen soll durch die nicht ordnungsgemäße Behandlung der Tod von Patienten eingetreten sein.