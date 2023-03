Tatverdächtiger aus Wuppertal Fahndung in Schulen — Vater soll Tochter missbraucht haben

Der Hinweis auf die in Deutschland erstellten Missbrauchsbilder kam aus Großbritannien. Zu sehen war ein unbekanntes Mädchen. Da die Ermittlungen der Polizei ohne Ergebnis blieben, leitete die hessische Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität, kurz ZIT, eine bundesweite Öffentlichkeitsfahndung an Schulen ein. Dabei wurden Lehrkräften nicht-pornografische Lichtbilder des etwa zwölf Jahre alten Mädchens gezeigt. Laut Mitteilung mit Erfolg. Von der Leitung einer Schule in Wuppertal konnte das Kind demnach eindeutig identifiziert werden.