Kreuzung ganz orange Lastwagen verliert tausende Möhren in Wuppertal

Bevor die Kreuzung gesperrt werden konnte, walzten Autos und Busse das Gemüse so platt, dass die Stadtreinigung einige Mühe hatte, die Fahrbahn wieder zu reinigen. Das Ordnungsamt habe noch versucht, einige Möhren dem Zoo und anderen großen Tierbesitzern anzubieten - doch wegen der Verunreinigung auf der Straße habe niemand Interesse gehabt, sagte ein Sprecher. So landeten tausende Möhren am Ende in der Kehrmaschine.