Wuppertal: Uhu fliegt in Heizkraftwerk

Wuppertal Ein Uhu fliegt im Sturzflug in ein Wuppertaler Heizkraftwerk - und kommt zunächst nicht mehr heraus. Erst einen Tag später findet er einen Weg zurück in die Freiheit.

In der Halle eines Heizkraftwerks in Wuppertal hat sich ein Uhu am Samstag in eine schwierige Lage gebracht. Am Sonntagvormittag konnte sich der Vogel, der dort feststeckte, jedoch selbstständig befreien, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Vermutlich im Sturzflug war der Greifvogel durch Lüftungsschlitze in 40 Meter Höhe in das Kraftwerk gelangt. Auf demselben Weg war er dort nicht mehr herausgekommen.