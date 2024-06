Tötungsdelikt in Wuppertal Polizei findet tote Frau – Ehemann stirbt später schwer verletzt in Klinik

In Wuppertal ist es am Mittwochabend, 19. Juni 2024, zu einem Tötungsdelikt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es in einer Wohnung an der Franzenstraße in Wuppertal-Elberfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen Eheleuten. Eintreffende Beamte fanden die 41-Jährige leblos vor, der 48 Jahre alte Mann war schwer verletzt.