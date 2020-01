Unfall in Wuppertal : Sportwagen kracht in Bushaltestelle - Fußgänger rettet sich mit Sprung

Wuppertal Mit einem Sprung hat sich ein 35-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall davor retten können, zwischen einem Sportwagen und einer Bushaltestelle eingeklemmt zu werden.

Der 24-jährige Fahrer soll am Mittwochabend in Wuppertal aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dann sei er mit seinem Fahrzeug in das Wartehäuschen einer Bushaltestelle gekracht.