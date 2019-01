Zugriff in Internetcafé: SEK nimmt Trio nach Raubüberfall in Wuppertal fest

Wuppertal Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Wuppertal drei Männer festgenommen. Sie sollen zuvor einen 53-Jährigen überfallen haben, der seinen Laptop übers Internet verkaufen wollte. Die Täter hatten sich als Interessenten ausgegeben.

Nach einem Raubüberfall auf einen 53-Jährigen in seiner Wohnung in Wuppertal sind drei Tatverdächtige durch eine Spezialeinheit der Polizei festgenommen worden. Der Mann habe über eine Internetplattform seinen Laptop verkaufen und sich am Samstagabend mit einem Interessenten in seiner Wohnung treffen wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Als er die Tür öffnete, schlug der Unbekannte unvermittelt auf ihn ein. Aufgrund lauter Hilferufe flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute.