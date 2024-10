Belästigung von Badegästen NRW-Schwimmbad schließt mittags wegen Randalierern

Es ist der letzte Versuch, Ruhe in den Badebetrieb zu bringen: Die Wuppertaler Schwimmoper, ein zentral gelegenes Hallenbad, schränkt die Aufenthaltsdauer der Gäste ein. An den Wochenenden schließt das Bad mittags für eine Stunde, so dass sich Badende nur vier Stunden am Stück dort aufhalten können. Der Grund: randalierende Jugendliche, die Badende und Personal beschimpfen und belästigen. „Es sind vor allem immer wieder Gruppen junger ausländischer Männer, die sich irgendwann langweilen und dann anfangen, Ärger zu machen“, sagt Alexandra Szlagowski, Leiterin des Wuppertaler Sport- und Bäderamtes. „Das wollen wir mit den neuen Öffnungszeiten unterbinden.“