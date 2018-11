Nahverkehr in Wuppertal gestört : Schwebebahn-Stromschiene fällt auf Auto - Betrieb eingestellt

Die Wuppertaler Feuerwehr sichert den von dem Vorfall betroffenen Gleisabschnitt der Schwebebahn. Foto: dpa/Gianni Gattus

Wuppertal Den Wuppertalern drohen in den nächsten Tagen ungemütliche Pendelfahrten zur Arbeit und längere Anreisen in die Innenstadt: Die Schwebebahn ist nach einem technischen Defekt am Sonntag für mehrere Tage gesperrt.

Zuvor hatte sich ein rund 100 Meter langes Stück der Stromschiene am Gleis gelöst. Es fiel auf einen wartenden Sportwagen, der beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Der Vorfall ereignete sich an der Siegfriedstraße an der Ecke zur Talachse.

Die Stadtwerke setzen zwischen Vohwinkel und Oberbarmen einen Ersatzverkehr an. Der Ersatzverkehr hält in unmittelbarer Nähe der Schwebebahnstationen. "Wir werden nun versuchen, die Schiene zu bergen und nach dem Fehler zu suchen", sagte WSW-Sprecher Holger Stephan.

Am Hauptbahnhof (Döppersberg) halten die Busse auf der Bundesallee (B7). In Fahrtrichtung Oberbarmen liegt die Haltestelle vor der Handelsschule unterhalb des Intercity-Hotels. In Fahrtrichtung Vohwinkel halten die Busse in der Nähe der Kreuzung Brausenwerth.

Auch an der Schwebebahnstation Loher Brücke liegen die Bushaltestellen des SchwebebahnExpress nicht in Sichtweite der Station. Dort hält der SchwebebahnExpress ca. 400 m entfernt auf der Loher Straße (B7).

Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits vor fünf Jahren bei der Schwebebahn gegeben. Damals war die eiserne Stromschiene auf einer Länge von 260 Metern aus der Verankerung gerissen und in die Tiefe gestürzt. Sie demolierte mehrere Autos, zwei Menschen wurden leicht verletzt, 76 Passagiere saßen in zwölf Metern Höhe über der Wupper in dem havarierten Zug fest. Der Schwebebahn bescherte die damalige Havarie sechs Wochen Zwangspause.

Bereits am Freitag war es zu einem Unfall in einem Wuppertaler Schwebebahnhof gekommen, bei dem sich ein Mann verletzte. Ein 43-Jähriger hatte das Gleisbett der Haltestelle Loher Brücke überquert, als ihn ein Schwebebahnzug erfasste. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Die Wuppertaler Schwebebahn ist mit 13,3 Kilometern Strecke und 20 Bahnhöfen das Rückgrat und wichtigste Verkehrsmittel der Stadt. Im Laufe der letzten 120 Jahre hat sie schon mehr als 1,5 Milliarden Menschen befördert. Täglich nutzen die Bahn nach Angaben der Stadtwerke rund 85.000 Fahrgäste.

(felt)